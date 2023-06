Come sarà la Mille Miglia dell'edizione speciale di Capitale della Cultura

Cinque giorni di gara, il passaggio in piazza Duomo a Milano e soprattutto l’omaggio a Bergamo Brescia capitale. La Mille Miglia sta scaldando i motori per quella che si annuncia un’edizione memorabile. La corsa si svilupperà fra Brescia, Roma e ritorno lungo un percorso più lungo del consueto: oltre 2.000 chilometri.

Il percorso

Dopo la partenza da viale Venezia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima; la seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma; la terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma; il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara.

Nella quinta giornata l’attesissimo saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023. Quindi il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la Mille Miglia si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadi-no prima della passerella finale sulla pedana di viale Venezia e del pranzo di chiusura. In serata l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.

Gioielli a quattro ruote

Le auto al via saranno 405. Ben 74 gli esemplari che hanno preso parte alla Mille Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Scorrendo la lista, a fianco di Alfa Romeo che schiererà 47 esemplari, da segnalare alcuni modelli del più raffinato artigianato degli anni ’40 (Osfa, Ermini, Stanguellini, Moretti, Paganelli, Gilco e Bandini) e una rara Itala del 1929. Oltre al gruppo di potenti fuoriserie come Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e Osca, sfileranno modelli di utilitarie come Goliath, Fiat e Renault.

A sfidare l’equipaggio Vesco-Salvinelli, alla caccia del tris di coppia consecutivo dopo le vittorie del 2021 e 2022, saranno driver del calibro di Belometti con Bergomi e Turelli con Turelli (secondi e terzi nel 2022), Luca Patron, Aliverti con Valente, Fontanella con Covelli, Sisti con Gualandi oltre a Matteo Belotti, vincitore della Coppa delle Alpi 2023. Riprenderanno il volante anche Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, in gara con il figlio Carlo, e Roberto Rollino, già vincitore della Mille Miglia del 1988, al via con la 1100 S-Gobbone con la quale il padre partecipò nel 1948. Il gruppo più numeroso di partecipanti provenienti dall’estero conta 121 presenze dai Paesi Bassi; a seguire gli Usa con 65, la Germania con 59, il Belgio con 55 e il Regno Unito con 51.

In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, in ognuna delle giornate di gara sarà inserito un luogo simbolico: l’Aerobase di Ghedi, gli aeroporti di Pisignano e Piacenza San Damiano, il Museo storico dell’aeronautica a Vigna di Valle e il Comando 1a Regione Aerea di Milano. La Freccia Rossa sarà accompagnata anche quest’anno dalla 1000 Miglia Green, dal Ferrari Tribute e dalle Supercar di 1000 Miglia Experience.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it