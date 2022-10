Code e traffico sulle strade bresciane per il ponte di Ognissanti

Non è sicuramente un sabato come tutte gli altri quello di oggi. Infatti, con il ponte di Ognissanti alle porte, la viabilità nel Bresciano vede traffico e code sulle maggiori strade della provincia.

Si segnalano code sia sull' autostrada A4 in direzione Venezia: sono molti i bresciani, e non solo, che si stanno dirigendo verso il Garda. Dal casello di Desenzano, infatti, il traffico scorre già normalmente. Code anche sulla Tangenziale Ovest, sempre verso il lago, in direzione Verona.

La circolazione è rallentata anche sulla Ss42 verso la Valcamonica, meta scelta per questi giorni di vacanza da molti abitanti della Lombardia.

Disagi anche per quel che riguarda la circolazione dei treni sulla tratta Milano-Verona, con convogli affollatissimi che hanno costretto molti dei passeggeri a scendere prima della fermata di arrivo.

