Che cos'è il 730 precompilato? Incontri gratuiti per capirlo

L'Agenzia delle Entrate in Lombardia rinnova, anche per quest'anno, la campagna di iniziative per promuovere il 730 precompilato. Fino al 15 giugno sono in programma le «730weeks», otto settimane durante le quali la dichiarazione precompilata sarà protagonista di incontri informativi rivolti ai cittadini e di aperture straordinarie degli uffici territoriali.

Gli incontri informativi in provincia di Brescia. I funzionari dell'Agenzia delle Entrate spiegheranno cos'è il 730 precompilato, a chi interessa, quali sono i vantaggi, quali i dati presenti, nonché come modificarlo e trasmetterlo comodamente da casa.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, si terranno sia negli uffici territoriali lombardi dell'Agenzia sia in altre istituzioni del territorio.

Il calendario

Agli Uffici territoriali di Chiari e Montichiari i funzionari saranno disponibili nel giorno di apertura straordinaria indicato in elenco per fornire informazioni, oltre che per offrire assistenza per la compilazione e trasmissione del proprio 730 precompilato. L'apertura dell'Ufficio territoriale di Montichiari di sabato 5 maggio avverrà in concomitanza con l'evento per l'infanzia «Seridò», che si terrà presso i Padiglioni del Centro Fiera di Montichiari.

Dal 2 maggio e fino al 23 luglio è possibile accettare o modificare/integrare e inviare in autonomia il proprio 730. Stesso termine per l'invio anche per chi si avvale di un Caf o di un professionista abilitato.

L'approfondimento sul 730 precompilato non finiscono qui, infatti anche on air è possibile avere informazioni dettagliate ascoltando le puntate della web radio regionale dell'Agenzia all'indirizzo

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle 9 alle 13.



