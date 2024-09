Centro San Clemente, a settembre i corsi si provano gratis

Da lunedì 9 settembre a giovedì 26 settembre al Centro San Clemente in via Cremona 99 sarà possibile partecipare alle lezioni introduttive degli oltre 200 corsi che l’ente di formazione del Gruppo Foppa ha annunciato nei giorni scorsi.

Le lezioni di lingua

Si parte lunedì 9 dalle 18 con i corsi di inglese, mentre da martedì 10 settembre dalle 17 sono previsti quelli di tutte le altre lingue (ovvero spagnolo, francese, tedesco, lingua e cultura russa, lingua e cultura giapponese, lingua e cultura cinese e lingua dei segni italiana).

Per i corsi di inglese, spagnolo, francese e tedesco è possibile anche verificare il proprio livello attraverso un test gratuito disponibile sul sito centrosanclemente.it, oppure richiedendo un colloquio individuale gratuito con un docente.

Informatica, fitness e creatività

Mercoledì 11 settembre dalle 14.30 ci saranno le lezioni introduttive dei corsi di informatica e nuovi media (tra cui smartphone base, Excel, Seo e Intelligenza artificiale), mentre giovedì 12 e lunedì 16 quelle dei corsi di fitness e benessere. In quest’area, per esempio, ci sono diverse tipologie di pilates, yoga, meditazione e autodifesa femminile.

Il 17 e il 18 settembre spazio ai corsi di arte, musica e creatività, e quindi di disegno, scrittura, teatro, fotografia, pittura, fotografie e arti plastiche. Il 19 settembre le lezioni saranno invece dedicate alla nuova area di stile e bellezza con corsi di portamento, armocromia, nailcare, dress code.…

Lavoro e soft skill, cultura e cucina

I corsi di comunicazione, lavoro e soft skills – che comprendono il public speaking, la gestione dello stress sul lavoro, l’autostima e i principi di contabilità – si potranno provare lunedì 23 e martedì 24 settembre dalle 18; quindi mercoledì 25 settembre sarà la volta dei corsi di cultura, sempre dalle 18 (e dunque di attualità, scienza, filosofia, storia dell’arte, letteratura e storia).

Oltre agli spazi in via Cremona, a ospitare studenti e studentesse in prova saranno le cucine del Cfp Canossa in via Sant'Antonio 53 (per i corsi di cucina e pasticceria), l’Enoteca Selvatica in Via Marsala 40/a (per il corso di degustazione di vini lombardi) e il Birrificio Curtense in via Bachelet 7 a Passirano (per quello dedicato alla birra). Le prove gratuite per quest’area sono previste giovedì 26 settembre.

Sconti e iscrizioni

Chi parteciperà alla lezione introduttiva – a cui ci si prenota allo 0303770554 o sul sito – potrà iscriversi immediatamente in segreteria con uno sconto del 10% sul costo. I corsi effettivi inizieranno quindi lunedì 30 settembre.

Sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni (aperte già dall’1 luglio) resteranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La sede in via Cremona a Brescia è dotata di parcheggi interni, aule multimediali, palestra, teatro e laboratori.