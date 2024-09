Centro San Clemente: 208 corsi tra lingue, skincare e pasticceria

Il Centro San Clemente, istituto di formazione extra-scolastica del Gruppo Foppa, torna anche per la stagione autunno-inverno 2024-2025 con proposte praticamente per tutti.

I corsi 2024-2025 del San Clemente

L’anno scorso c’è stato il picco di iscrizioni (quasi 3200), ma l’organizzazione punta a pareggiarle e superarle. Anche perché rispetto alla scorsa stagione, i corsi sono aumentati notevolmente. Da 190 si passerà a 208, con circa un terzo dei titoli che sarà totalmente nuovo.

«Ripartiamo sempre dal punto di arrivo dell’anno precedente, senza fermarsi – sottolinea Giovanni Lodrini, direttore del centro e Ad del Gruppo Foppa –. Anche perché le persone tornano e non solo per i corsi in sé: per l’ambiente sano, positivo e stimolante. Di questi tempi è un elemento straordinario».

Dirigenti e docenti del Centro San Clemente - © www.giornaledibrescia.it

Come illustra la responsabile organizzativa del Centro San Clemente Beatrice Fontana, l’istituto propone «208 corsi, di cui 72 nuovi, spalmati su otto aree tematiche (una in più rispetto allo scorso anno, dedicata a stile e bellezza). Varietà e novità sono quindi le caratteristiche del catalogo autunno-inverno 2024-2025». Anche lo staff docenti è molto variegato (e arriva dal Gruppo Foppa, ma anche dal mondo professionale e artigiano e dagli stessi corsi degli anni precedenti). Alcuni insegnano al San Clemente da almeno quindici anni.

Le aree

L’area lingue conta 56 corsi (tra cui i percorsi di avvicinamento agli esami per la certificazione e lingue orientali, come il giapponese), con più della metà dei docenti madrelingua. L’area informatica e nuovi media si rivolge a chi voglia acquisire nuove competenze tecniche ma anche artistiche, con corsi dedicati alla grafica e alla post-produzione (con computer in dotazione oppure con strumenti personali). L’area cultura ha il 100% di corsi nuovi, per stare al passo con i cambiamenti (con corsi su cinema, storia dell’arte, filosofia, letteratura…).

L’area arte, musica e creatività ha l’obiettivo di fare scoprire le classiche e le nuove tecniche e formare il talento (dall’acquerello al manga, dal mosaico alla stand up comedy). I corsi dell’area cucina, pasticceria e beverage sono strutturati come lezioni esterne su birre, vini, pasticceria e cibo, per approcciarsi al mondo dell’enologia e della gastronomia, ai fornelli o alla degustazione. Fitness e benessere si focalizza sul movimento con varie discipline, ma anche sul benessere mentale con lezioni di rilassamento e mindful eating, per esempio. L’area lavoro, comunicazione e soft skill si rivolge quindi a chi cerchi di perfezionare le competenze personali e professionali (il public speaking, la gestione del tempo, il marketing…).

Infine, stile e bellezza è la novità tra le aree: il senso di tutti i corsi è migliorare la consapevolezza rispetto a se stessi, attraverso lezioni di ricamo, cucito, skincare, make-up…

Costi e iscrizioni

I corsi – con molteplici fasce di prezzo, dai 45 euro in su – sono prevalentemente in orario serale, ma non mancano le proposte mattutine.

Le iscrizioni sono già aperte (dall’1 luglio: già 500 persone si sono prenotate): si può passare in segreteria in via Cremona 99, oppure c’è la possibilità di farlo direttamente dal sito.

Le lezioni iniziano il 30 settembre: sono previste anche lezioni introduttive gratuite (che danno la possibilità di iscriversi poi con il 10% di sconto: ci si può prenotare sul sito o telefonicamente) e tutte le informazioni sui corsi sono presenti sul catalogo e sul sito.