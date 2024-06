Casa, cibo, salute e auto: le spese fisse divorano tre quarti dello stipendio

Solo l’affitto a Brescia, secondo uno studio del Sole 24 ore, assorbe il 27%. Risparmiare è difficile

3 ' di lettura

Sempre più complicato mettere soldi da parte

Cara casa, quanto mi costi. Si può dire della casa, ma anche dell’automobile o, per esempio, dei pasti. Lo sa bene chi si trova a far quadrare i conti a fine mese: tra una cosa e l’altra solo le spese fisse assorbono tre quarti delle entrate. Il canone Una zavorra, non da poco, è l’affitto. Da un’analisi del Sole 24 Ore emerge che, in Italia, dal 2018 al 2023, il peso medio del canone sui redditi da lavoro dipendente nei capoluoghi di provincia è passato dal 31,6% al 35,2%. A Brescia è il 27,3%