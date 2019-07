Caldo e afa arrivederci, arriva il maltempo: nubifragi in vista

«L’anticiclone africano comincia a mostrare segni di stanca al Nord, dove nei prossimi giorni il tempo si farà più movimentato». Ad affermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

«Infiltrazioni di aria più fresca atlantica interagiranno con l’aria molto calda e umida presente sulle regioni settentrionali, innescando qualche rovescio o temporale in primis soprattutto su Alpi e Prealpi, ma con occasionale interessamento anche della Pianura Padana. I fenomeni temporaleschi saranno più probabili tra martedì e giovedì e, per quanto molto localizzati, potranno risultare anche intensi con possibilità di nubifragi, grandine talora di grosse dimensioni e improvvise forti raffiche di vento. La buona notizia è che la canicola tenderà a smorzarsi quantomeno parzialmente rispetto ai giorni scorsi, per quanto il clima si manterrà caldo e afoso, specie lungo il Po e sull’Emilia Romagna, oltre che su Liguria e coste adriatiche».

Anche per gli esperti di Meteopassione.com la linea è quella che volge ad un peggioramento progressivo delle condizioni meteorologiche, in particolare a partire dal pomeriggio di domani, martedì 2 luglio. Rovesci e temporali, in particolare, si prospettano particolarmente significativi a partire da mercoledì.

Quanto alle temperature, le massime dovrebbero scendere attorno ai 34-32°C, ben più miti di quelle registrate negli ultimi giorni, con minime destinate a toccare persino i rinfrescanti 21°C.

