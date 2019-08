Caldo afoso: Brescia torna da bollino rosso

Fino a 40 gradi al Sud, con un'allerta della Protezione Civile in Sardegna; 38-39 al Centro e 36-37 al Nord.

Sono le temperature previste per il weekend, che si annuncia afoso. Il caldo resterà intenso anche lunedì e solo da martedì «si comincerà a respirare» grazie all'arrivo di correnti più fresche e asciutte che abbasseranno le temperature su valori estivi più vicini alla media del periodo.

In particolare il caldo intenso cesserà martedì al Nord e sull'ovest della Sardegna, mercoledì 14 al Centro e, infine, a Ferragosto anche al Sud e sulla Sicilia.

Intanto domenica sono otto le città indicate con il bollino rosso del ministero della Salute, il massimo livello di rischio per tutta la popolazione in una scala da 0 a 3: oltre a Brescia, anche Campobasso (che è bollino rosso anche oggi e domani), Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

