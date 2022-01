Calano leggermente i casi Covid settimanali a Brescia

Il calo, per quanto certo lieve, c’è stato, e questa è sicuramente una buona notizia carica di ottimismo. La settimana che si è chiusa ieri ha registrato un totale di 32.159 nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Brescia. Un dato certo ancora altissimo (quasi il doppio del totale della settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio), ma appunto in leggera diminuzione rispetto al periodo precedente: i contagiati della settimana dal 3 al 9 gennaio sono arrivati a 33.495, il record assoluto dall’inizio della pandemia.

E se le ultime due settimane registrano dati pressoché uguali, l’analisi del dato giornaliero indica invece una diminuzione costante dei nuovi positivi, scesi ieri sotto quota quattromila (3.982). Per fare un confronto, se non consideriamo i numeri del lunedì (che risentono dei pochi tamponi fatti durante il fine settimana) e le festività natalizie, per trovare un dato più basso di quello di ieri dobbiamo risalire fino all’1 gennaio quando i contagiati furono 3.835.

Del resto l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone e del Consiglio nazionale delle ricerche (basata proprio sulle differenze settimanali della curva dell’incidenza dei positivi) inserisce Brescia tra le province che hanno raggiunto il picco di questa quarta ondata. Si tratta ora di vedere per quanto durerà e quando inizierà una significativa fase discendente.

Ma il virus continua a correre molto veloce, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, anzi, soprattutto fra questi ultimi. Analizzando il report di Regione Lombardia sui contagi di ieri, oltre il 30% dei nuovi positivi non ha ancora compiuto 18 anni, un dato che cresce di giorno in giorno, oltre il 70% dei contagiati di giornata è under 50 anni. L’ultimo report del Civile che registra 246 pazienti Covid ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva.

