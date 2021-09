C’è la domenica ecologica: centro a piedi e biciclettate

Oggi a Brescia è in programma la domenica ecologica, iniziativa inserita nel programma della Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre). Per l'occasione il Centro storico sarà chiuso alle auto dalle ore 9 alle ore 18. In particolare, la circolazione del traffico privato sarà interdetta all’interno delle mura Venete, mentre nelle via del ring si potrà circolare (vVia Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, via Dei Mille, Via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla, via Turati e Piazzale Arnaldo).

Per agevolare tutti coloro che vorranno scoprire la Città senza traffico, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l'intera giornata di oggi con il biglietto unico, valido per l’intera giornata sia per le corse in bus sia per i viaggi in metro.

All'iniziativa ha aderito anche il Arriva Italia, che gestisce il servizio di trasporto extraurbano nella provincia di Brescia, e offrirà la possibilità di viaggiare per tutta la giornata di oggi con un unico biglietto integrato di corsa semplice tariffa C acquistabile in rivendita o tramite l'App Arriva My Pay. Il biglietto sarà valido su tutte le linee extraurbane e consentirà anche a coloro che abitano fuori Brescia e nei comuni limitrofi di raggiungere la città e muoversi poi con la rete urbana.

In città in programma anche due biciclettate ma molto dipenderà dalle condizioni meteo: è infatti prevista pioggia e si deciderà solo in mattinata. Alle 15 la Fiab organizza «A spasso tra le ciclabili cittadin»: partenza da tre punti diversi della città (Parco Ducos 2, Parco Castelli e Parco dei Poeti) e arrivo in largo Formentone. Alle 17 in piazza Loggia è invece in programma la «Fancy women bike ride».

