Brixia Forum, volti e storie di uno dei più grandi hub vaccinali

A prevalere tra gli strumenti sono gli archi e le percussioni, ma anche la famiglia dei legni è stata ben rappresentata nell’orchestra sinfonica che da aprile a settembre scorsi ha suonato senza sosta per rendere armonico l’eccezionale impegno di centinaia di persone che in sei mesi hanno somministrato 500mila vaccini anti Covid-19.

Il grande teatro del Brixia Forum di Brescia, in via Caprera, è stato protagonista della campagna vaccinale più grande della storia. Un teatro in cui si sono riversate emozioni, paure, entusiasmi, stanchezza e speranza, raccolte dall’infermiera Valeria Bastiani e dal fotografo ed esperto di comunicazione digitale Massimiliano Musolino nel libro «Sinergia: i volti e le storie di uno dei più grandi hub vaccinali in Europa» edito da Grafo (nelle librerie).

Nell’introduzione il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ha scritto, riferendosi a Brescia: «Anche in queste drammatiche circostanze la Città, con la sua gente, ha dato sostanza alla definizione di Carducci che la definì "Leonessa d’Italia"».

Un’orchestra

Parliamo di orchestra non a caso perché, al termine di ogni testimonianza, ciascuno ha scritto«se il centro vaccinale fosse un teatro e tutti gli operatori gli elementi di un’orchestra». Il maggior numero di loro si è identificato nel violino perché, come ricorda Chiara, volontaria della Croce rossa italiana «ha un suono dolce con la capacità di far vibrare l’anima». Francesca, di professione infermiera, e molti altri con lei, si è identificata nel tamburo «perché ha un suono forte e deciso che descrive al meglio la rabbia che mi ha creato questa emergenza sanitaria, ma anche il fatto che ho vissuto questa grande speranza».

È come se Valeria e Massimiliano, nel loro affascinante viaggio, avessero preso ciascuno per mano, come è accaduto con le moltissime persone che hanno rispettato la scienza ed avuto fiducia nei vaccini, per accompagnarlo nelle varie «stanze» del percorso. «Mentre leggete le testimonianze, immaginate di fare questo percorso insieme a chi racconta la sua esperienza. Attraversate con loro i vari settori, camminando in questi spazi così ampi, nei quali il tempo sembra fermarsi» è l’invito di Valeria Bastiani.

Protagonisti

Su quei 15mila metri quadrati sono simbolicamente rimaste le orme di chi ha capito, fin dal primo ingresso al grande teatro della Fiera, di essere protagonista della Storia. Di scriverla proprio, con la penna intinta nell’inchiostro dello stupore, della fatica, della solidarietà. Su tutto, quel rinnovato senso di appartenenza di una comunità che si è ricompattata raccogliendo la sfida dell’obiettivo comune raggiungibile, come accade con l’orchestra, solo eliminando eventuali stonature. Un solo pianoforte, quello di Annamaria Indelicato, direttore sociosanitario Asst Spedali Civili ed organizzatrice della vaccinazione di massa all’hub.

La copertina di Sinergia, il libro che racconta le storie dell'hub del Brixia Forum

Nella sua testimonianza, i timori e le angosce di chi deve decidere, di chi si domanda «basterà?», di chi sente su di sè il peso di una responsabilità alleviato dalla vicinanza della grande squadra. Ed un direttore d’orchestra, il direttore generale degli Spedali Civili Massimo Lombardo: «Tutti hanno dato il loro contributo, dall’Università degli Studi alle altre aziende pubbliche e private della provincia di Brescia. Questo clima di collaborazione, che supera i confini istituzionali classici, a volte un po’ rigidi, è un valore aggiunto che deve rimanere nell’organizzazione del futuro».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it