Brescia e la Grande Guerra: Tricolore di 50 metri in Adamello

Anche Brescia ricorda la Grande Guerra e i suoi caduti: lo fa con una serie di appuntamenti che coinvolgono le scuole, le associazioni d’arma e combattentistiche e i cittadini.

Il primo conflitto mondiale cambiò il Mondo: mutò il modo di intendere la società e le classi sociali, il volto dell’Europa, diede un impulso all’industria e alla tecnica a e le scelte politiche durante le trattative di pace prepararono il terreno alla seconda guerra mondiale.

Brescia, terra di confine, nel Centenario del termine del conflitto celebra la ricorrenza con una lunga serie d’eventi fino a novembre.

Ricco il calendario tra convegni, concerti e commemorazioni; tra i tanti eventi ricordiamo il 7 giugno lo spettacolo Ta Pum, al Teatro Grande, con Luciano Bertoli, il 7 luglio verrà srotolata la bandiera da 50 metri per 9 in Adamello. In calendario ci sono anche il raduno dei fanti il prossimo fine settimana, non a caso a Vittorio Veneto, o la commemorazione al monte Palosso il primo settembre e l’inaugurazione delle trincee recuperate al passo del Maniva.

