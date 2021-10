Banco Alimentare, 3 milioni di pasti e magazzino all'Ortomercato

Per chi a Brescia si occupa di sostegno ai bisognosi è un sogno che si realizza: anche la nostra città può contare ora su una sede del Banco Alimentare, un magazzino di 1.400 metri quadri complessivi, 1.300 per lo stoccaggio più cento di celle frigorifere, messo a disposizione dall’Ortomercato di via Orzinuovi.

Un’importante novità che migliora sia l’operatività delle 106 associazioni caritative bresciane collegate al Banco, che prima dovevano fare la spola con la sede milanese per approvvigionarsi di generi alimentari da distribuire ai bisognosi, sia la vicinanza al tessuto sociale. Per capire quanto incida la disponibilità dei nuovi spazi, basta considerare il volume di sostegni garantiti dalla rete del Banco Alimentare: solo nel 2020 l’associazione è riuscita a donare a oltre 17mila persone in difficoltà del Bresciano ben 1.617.460 kg di alimenti recuperati e raccolti pari a 3.234.920 pasti equivalenti.

Ieri l’inaugurazione, con la partecipazione delle autorità cittadine, la benedizione del vescovo mons. Tremolada, e il taglio del nastro col presidente Dario Boggio Marzet.

«Siamo orgogliosi di ospitare qui, nel magazzino Bresciano, i rappresentanti della comunità e del territorio in occasione di questo evento, che ci sta particolarmente a cuore - ha dichiarato Dario Boggio Marzet, presidente del Banco Alimentare della Lombardia -. Il magazzino di Brescia è stato fortemente voluto dall’Associazione e concretizza in maniera tangibile il nostro, sempre più numerose, come testimonia l’aumento di richieste da parte delle strutture caritative locali nostre partner. È per noi una grande soddisfazione poter contribuire al benessere della comunità, cercando di rispondere tempestivamente e in maniera sempre più efficace alle richieste delle strutture caritative, nostre alleate nel far fronte a questa importante emergenza».

Sogno realizzato. La benedizione

Una soddisfazione espressa anche dal presidente di Ortomercato Antonio Massoletti: «Sono orgoglioso di poter affermare oggi che il Banco Alimentare della Lombardia è entrato a far parte della nostra grande famiglia che conta circa 250 attività tra produttori, grossisti e lavori collaterali».

Per il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, questa iniziativa che «riduce le distanze e le disuguaglianze» è un altro tassello fondamentale per la nostra città: «Se vogliamo vivere in una società serena, armonica, inclusiva dobbiamo venire incontro a quella parte della popolazione che vive in condizione di disagio - ha ribadito il primo cittadino -. E per questo ci vogliono un grande cuore e istituzioni sensibili, pronte ad impegnarsi concretamente per il bene comune». Un tema, quello della solidarietà, sottolineato anche dall’assessore Valter Muchetti, secondo cui l’apertura del Banco Alimentare «testimonia ancora una volta la nostra volontà di voler costruire ponti».

