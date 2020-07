Al mare o in montagna, il GdB viene in vacanza con voi

Partite per le Cinque Terre e volete rimanere aggiornati sulle notizie di cronaca della nostra provincia? Avete la valigia pronta per la Valtellina e temete di perdervi gli ultimi sviluppi, sul fronte coronavirus, della zona in cui risiedete? Niente paura: il Giornale di Brescia, anche quest’anno, vi segue in vacanza.

Per dimostrare vicinanza ai lettori che amano sfogliare le nostre pagine anche mentre riposano nel prato verde della seconda casa in montagna o prendono il sole in una spiaggia dell’Adriatico è ripresa la distribuzione straordinaria estiva delle copie del nostro quotidiano nelle edicole di numerose località di villeggiatura di Nord e Centro Italia. Un servizio che riteniamo essenziale tanto più in questo momento di ripresa dall’emergenza sanitaria che ha profondamente segnato la nostra provincia.

Il GdB segue innanzitutto i bresciani che scelgono di trascorrere le vacanze sulla costa adriatica: da Grado a Pesaro il nostro quotidiano si può acquistare nelle edicole fino al 6 settembre. Termine entro il quale il giornale è disponibile anche in Liguria, da Ventimiglia a Chiavari. Chi ha prenotato un albergo alle Cinque Terre, Portovenere o Lerici non rimarrà deluso: le edicole della zona mettono in bella mostra il GdB fino al 31 agosto. Quanto poi, al Tirreno, e in particolare alla Versilia, da Marina di Carrara a Viareggio il nostro giornale è una garanzia: lo si può acquistare per tutto luglio e tutto agosto.

Non avete scelto il mare, perché preferite la montagna? Anche in questo caso il Giornale di Brescia non vi lascia a corto di aggiornamenti su nessun fronte: dallo sport alla cronaca, dall’economia agli spettacoli. Il quotidiano è disponibile nelle edicole di Alto Adige, Valchiavenna e Valtellina fino al 31 agosto. Su Dolomiti e Cadore la disponibilità è circoscritta al mese di agosto. In Trentino, invece, il giornale c’è tutto l’anno.

Rispetto al passato, per questioni logistiche, quest’anno il GdB non arriverà all’Isola d’Elba e lungo la costa tirrenica della Toscana, da Cecina a Punta Ala. Se andare in ferie proprio in una di queste località o in una regione d’Italia in cui il Giornale di Brescia non è disponibile in edicola c’è una soluzione ed è scontatissima: fino al 6 luglio è possibile sottoscrivere l’abbonamento alle copie digitali del nostro quotidiano a un prezzo vantaggioso. Ossia 33 euro per tre mesi anziché 59.99. Attivare la promozione è molto semplice: basta cliccare sul portale GdB e seguire le istruzioni. Ricordiamo poi anche un’altra promozione: il GdB cartaceo si può ricevere in edicola o al proprio recapito per tre mesi a soli 45 euro anziché 63 (nel primo caso) e 69 (nel secondo); l’offerta riguarda cinque numeri la settimana.

