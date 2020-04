AiutiAMObrescia, uova e colombe per chi lavora in ospedale

Mentre la raccolta fondi AiutiAMObrescia ha raggiunto quota 15,9 milioni di euro (per la precisione 15.907.787,27) frutto complessivamente di oltre 54 mila donazioni, un dolce pensiero arriva in corsia per digerire le amarezze di questi giorni difficili. Un segno tangibile di ringraziamento e vicinanza in occasione della Pasqua. È questo il senso di alcune donazioni giunte nelle scorse ore nel quartier generale di Rezzato.

Il primo carico da migliaia di uova di cioccolato - all’incirca 9mila - è un regalo targato Lindt. L’azienda, su suggerimento del capo area Enzo Caragnulo, ha deciso di distribuire circa 30mila confezioni, con dimensioni che variano fra i 240 o 330 grammi, in alcune strutture della Lombardia. «Ho proposto - racconta - di portare le uova di Pasqua rimaste in magazzino in alcuni ospedali lombardi, per dare un segno di vicinanza e ringraziamento a chi è in prima linea in questa terribile emergenza. L’azienda ha subito accettato con grande entusiasmo, anche perchè la beneficenza è una delle mission principali della Lindt». «Per Brescia, cui è destinato il quantitativo più ingente - spiega Caragnulo -, ci siamo rivolti ad AiutiAMObrescia perchè distribuisca le uova su tutto il territorio provinciale». E così sarà, con la macchina operativa che già da ieri mattina si è messa in moto per approntare la preparazione delle consegne a tutti gli operatori sociosanitari.

E sull’esempio di Lindt, nelle scorse ore, si è mossa anche la Galbusera, che ha annunciato l’invio ad AiutiAMObrescia di 10mila colombe Tre Marie. «Speriamo di recapitarle entro domani o al massimo giovedì mattina» conferma Diego Ponasso, direttore divisione retail di Galbusera.«Siamo un’azienda familiare della Valtellina - riferisce Ponasso -, da sempre molto legata al territorio. Ci sembrava doveroso, in un momento significativo come quello della Pasqua, manifestare concretamente la nostra vicinanza a chi si sta sacrificando per il benessere di tutti noi».

Infine, una terza donazione pasquale è arrivata dal Rotary Brescia Sud Ovest Maclodio, che ha recapitato 300 colombe, acquistate dalla’Associazione Priamo grazie all’impegno del presidente Edoardo Ferrari a di tutti i soci del club.

