Afa in agguato, Ats Brescia attiva il Piano caldo

Il caldo si è già fatto sentire nelle ultime settimane, intervallato da qualche temporale che non ha contribuito se non per pochi giorni a migliorare la situazione. Eppure, se le temperature saliranno già dalle prossime ore, da venerdì in particolare pare essere probabile che l'afa cingerà d'assedio anche il Bresciano, complice un brusco e ulteriore innalzamento delle massime.

Una ragione in più, alla vigilia dell'estate astronomica (quella meteorologica è di fatto iniziata già il 1° giugno), che ha indotto Ats Brescia a attivare il Piano Caldo 2022.

Il piano procede dal censimento di tutte le categorie più a rischio (bambini e anziani in primis, ma anche tutti i soggetti affetti da specifiche patologie) per garantire una più efficace rete di allerta, una capacità di intervento «multisettoriale» (che affianchi ad esempio competenze sanitarie a quelle assistenziali) e strumenti di prevenzione e comunicazione adeguati.

Oltre a mettere in guardia da una serie di rischi connessi al caldo e a fornire suggerimenti sui comportamenti più adeguati, Ats ha predisposto un apposito opuscolo, scaricabile anche in formato digitale, con numerosi consigli che vanno dall'esposizione al sole all'alimentazione più opportuna per compensare gli effetti dell'eccessiva calura.

Il ministero della Salute predispone un apposito bollettino delle ondate di calore, aggiornato quotidianamente per le città capoluogo (tra queste anche Brescia), mentre per il resto del territorio provinciale è disponibile un analogo servizio di Arpa Lombardia.

In particolare, benché il morso della pandemia sia andato fortunatamente facendosi più lieve, è stato predisposto anche per quest'anno un apposito opuscolo per le precauzioni principali legate alla prevenzione del Covid-19 contestualmente alle ondate di calore.

