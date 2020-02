Addio Brescia, l'eliporto strizza l'occhio a Montichiari

Il nuovo eliporto per il soccorso è sempre più vicino a trovare casa a Montichiari. Capoluogo addio, quindi: se la manifestazione di interesse ancora aperta ai privati per meno di una decina di giorni, come sembra, andrà deserta, l’aeroporto D’Annunzio si prepara ad accogliere la «base» dell’elicottero giallo dedicato al soccorso.

L'attuale piattaforma di casa davanti al pronto soccorso dell'Ospedale Civile, infatti, ha già ricevuto da anni lo «sfratto» dall'Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, perchè non più a norma. Da allora, ovvero ormai dal 2013, si cerca una soluzione per l'eliporto e si sta procedendo di deroga in deroga.

Il colpo decisionista arriva dalla Lombardia che, non senza qualche polemica e una spolverata di j’acuse politico alla Loggia per voce dell'assessore regionale Fabio Rolfi, è ora determinata...

Tutti i dettagli sull'edizione del Giornale di Brescia in edicola oggi, mercoledì 19 febbraio, scaricabile anche in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it