Acquisti oculati nel primo weekend di saldi invernali

Primo fine settimana di saldi invernali a Brescia e in tutta la Lombardia. In centro città sono state molte le persone a passeggio ieri, ma gli acquisti sono sembrati particolarmente oculati.

Il budget di spesa a persona non supera i 200 euro e i molti bresciani a spasso tra i negozi del centro hanno cercato l'affare per lo più tra cose utili e destinate a non durare una stagione soltanto. Anche all'Outlet Franciacorta, come nei centri commerciali di città e provincia, i clienti sono arrivati numerosi.

SALDI, RESSA ALL'OUTLET

Rispetto al passato, le vendite online e l'avvento del Black Friday hanno cambiato notevolmente le abitudini dei consumatori e costretto i commercianti ad iniziare i saldi con percentuali di sconto già alte. I saldi invernali proseguiranno sino al 5 marzo.

