Ospedale di Montichiari: dalla farmacia rubate sostanze dopanti

Nuovo ingente furto nei magazzini della farmacia all’interno dell’ospedale di Montichiari. È accaduto la notte tra sabato e domenica. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati portati via numerosi farmaci utilizzati come sostanze dopanti nel mondo dello sport.

Si tratta di un nuovo episodio dopo quello accaduto nei mesi scorsi in cui ladri rimasti ignoti fecero sparire sempre sostanze dopanti.

Questi farmaci, utilizzati dai sanitari per la cura di svariate patologie cardiache, renali ed ematiche, possono trovare impiego anche come dopanti, vale a dire sostanze in grado di potenziare la resa degli atleti in modo tuttavia non ammesso dalle norme sportive e spesso anche con ricadute negative sulla salute di chi li assume indiscriminatamente.

È la rete internet - e il deep web in particolare - come indagini in passato hanno dimostrato ad essere la piattaforma su cui vengono rimessi in vendita i prodotti rubati e clandestinamente destinati proprio al doping.

