Montichiari, mamma del Casertano la vittima dello schianto

Mamma e moglie. È Giovanna Di Pietro, originaria del Casertano, la donna di 57 anni che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel tragico incidente avvenuto poco dopo le 14.30 a Montichiari, il comune nel quale la donna risiedeva con la famiglia.

Secondo la prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo della Lancia Ypsilon della quale era alla guida per cause che restano al vaglio della Polizia Stradale. La sua vettura si è ribaltata nel campo a fianco la ex Statale 668 Lenese e l'impatto non le ha lasciato scampo.

Giovanna Di Pietro lascia una figlia adolescente e il marito Alfonso. Una famiglia riservata e molto legata alla propria terra di origine, la Campania, dove la salma, per la quale non è stata prevista autopsia, dovrebbe far ritorno a breve in vista dei funerali che saranno celebrati a Caserta.

