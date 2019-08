Miss Italia, Giada da Montichiari in lizza come Miss Puglia

Non una, bensì due. Tante sono le bellezze bresciane in lizza per l’ambita corona di Miss Italia: oltre a Carola Raimondi, che ha fatto sua la fascia di Miss Lombardia, c'è ora infatti anche Giada Pezzaioli, residente da una decina di anni nel Salento, ma originaria di Montichiari, che ha conquistato il titolo di Miss Puglia, aggiudicandosi l’accesso diretto alla finale che si terrà venerdì 6 settembre a Jesolo.

Giada, 25 anni, lavora nel settore della moda, dell’estetica, è una studentessa universitaria ed è mamma di un bimbo nato dall’amore con Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne.

Non è affatto nuova ai concorsi di bellezza, tutt’altro. Vanta importanti partecipazioni e risultati: a soli 17 anni ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, vittoria che l’ha condotta a rappresentare il Paese alla finale internazionale di Miss World 2010. Come se non bastasse, nel 2015 ha partecipato anche a Miss Universo.

