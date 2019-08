Maltempo: «Serve un piano di ripartenza per le aziende colpite»

Conta dei danni e immediato piano di ripartenza., dopo l'eccezionale ondata di maltempo delle ultime settimane. Sono i due obiettivi primari del summit istituzionale svoltosi questa mattina nella sede della Coldiretti di Brescia. Un vero e proprio tavolo aperto a cui hanno partecipato anche il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gianmarco Centinaio e l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, oltre al presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e quello di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini.

«Fin a quando sarò ministro - ha sottolineato Centinaio - mi batterò per avviare un piano di lavori per ripristinare infrastrutture e agevolare gli imprenditori agricoli». Tempi brevi, questo il mantra di tutti i partecipanti alla convention, preceduta da un vero e proprio tour sui luoghi del disastro, in due aziende agricole a Torbole Casaglia e Lograto pesantemente colpite dal maltempo delle settimane scorse.

Un punto di partenza è la richiesta di stato di emergenza arrivata nella serata di ieri dal Pirellone al Consiglio dei Ministri. Da lì potrà ripartire il comparto agricolo bresciano e l’intero territorio devastato.

