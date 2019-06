Legionella, sindaci in allerta per scongiurare un’epidemia bis

Lo scoppio della stagione estiva fa presto tornare alla memoria dei cittadini quanto successo lo scorso anno, quando alcuni Comuni della Bassa sono stati afflitti da un’epidemia di polmonite e legionellosi unica nel suo genere.

Ebbene, i sindaci dei paesi più interessati, in quanto autorità sanitaria locale, ora pensano alla prevenzione. «Ho chiesto un incontro alla dirigenza di Ats Brescia per ricevere aggiornamenti circa le misure preventive messe in atto e per sapere quanto va fatto - dice il neosindaco di Montichiari Marco Togni -. Certo, si sa già che i Comuni dovranno compiere un censimento di tutte le torri di raffreddamento presenti sul territorio, in base a linee guida sottoposte all’attenzione di Regione Lombardia. Ho richiesto inoltre di incontrare la dirigenza di Arpa poiché è l’autorità preposta al controllo degli inquinanti nel Chiese, che chiederò di monitorare».

Leggi l'articolo completo sul Giornale di Brescia in edicola oggi, sabato 29 giugno, scaricabile anche in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it