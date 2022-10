Le telecamere di «In piazza con noi» a Padernello

«Abbiamo fatto cose incredibili, con questi compagni di viaggio continueremo a farne». Le parole di Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello, racchiudono il senso dei cinque anni del progetto «Verso il borgo» ed anche dei prossimi sette che daranno vita a «Laboratorio Padernello». L’antico maniero rinato sarà così sempre la casa degli artigiani e dell’artigianato, della passione del fare. E domani il castello farà ancora una volta da cornice a una giornata straordinaria, una giornata aperta a tutti. La domenica si aprirà con la presentazione della visione futura del progetto e con l’inaugurazione delle botteghe nel borgo di Padernello.

Alle 11 si accenderanno le telecamere di Teletutto, «In piazza con noi» racconterà in diretta la straordinaria giornata: in onda, come ogni domenica, Clara Camplani e Marco Recalcati. Nel corso della giornata il pubblico potrà immergersi nel mondo del fare, spaziando dai mestieri della tradizione alle nuove tecniche di lavorazione, il tutto assistendo alle performance degli artigiani.

Rinascita

Padernello è diventato il cuore di una rinascita artigiana, la casa dove, in circolo virtuoso, i professionisti hanno incontrato i giovani, i loro appassionati eredi. Il successo di «Verso il borgo» può essere facilmente riassumibile da un dato: hanno partecipato oltre 20mila persone. «Abbiamo portato la nostra voglia di fare, la nostra cultura d’impresa in un luogo che era dimenticato - ha detto Bortolo Agliardi, presidente dell’Associazione Artigiani, durante la presentazione della giornata a Milano -. Si è formata una squadra vincente, nulla era scontato. Il sogno è diventato realtà. Più di 100 artigiani hanno esposto i loro lavori». Nemmeno la pandemia ha fermato il progetto, i cortometraggi video degli artigiani, realizzati nel 2019, sono stati visti da 8.500 studenti.

A Padernello il mercato dell'usato

Giovanni Lodrini, amministratore delegato Gruppo Foppa: «Fin da subito abbiamo avuto in mente un’immagine, ovvero quella di "andare verso", certo, non sapevamo però dove la strada ci avrebbe portati. Ma avevamo la certezza dei compagni di viaggio, siamo andati sereni ed è così nata un’esperienza straordinaria. Una meravigliosa esperienza immersiva». Giunto alla quarta edizione, domani torna nel borgo il mercato dell’hand-made e del riuso «Padernello cose mai viste».

Il market si svilupperà tra il castello e la cascina La Bassa abbracciando moda sostenibile e manifattura digitale all’interno del progetto «Verso il Borgo» che, dal 2017, grazie alla partnership tra Fondazione Castello di Padernello, Associazione Artigiani di Brescia e provincia e Gruppo Foppa, mira appunto alla rinascita e riqualificazione del borgo artigiano di Padernello insieme all’iconico Castello quattrocentesco della bassa bresciana. «Padernello cose mai viste», che ha ricevuto il contributo da parte di Regione Lombardia grazie al Bando Demo - Iniziative ed Eventi di Design e Moda, forte delle tre precedenti edizioni nel Borgo, promuove progetti di moda e design nell’ambito dell’economia circolare dimostrando quante attività economiche di valore si possano effettuare attraverso il riutilizzo di materie e prodotti.

Alla sede di Regione Lombardia la presentazione

Produttori di abbigliamento, accessori e design occuperanno gli spazi del castello e della cascina La Bassa raccontando con i loro prodotti la cultura di artigianato sostenibile italiano, che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente, alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale. Dall’abito unico e irripetibile, al portafogli di riciclo, al gioiello lavorato come pezzo unico non replicabile, a prodotti di design e sculture. Il mercato della creatività dialogherà, forte dei trenta produttori di handmade, con l’artigianato della tradizione delle associazioni di categoria e dell’innovazione, primo fra tutti nell’Innovation Room ITS Machina Lonati che presenterà prototipi degli studenti e il tour virtuale di Shopping Experience 3D nello store di Penelope Brescia realizzato nel corso di Product & Design Manager 4.0. Grazie alla Realtà Virtuale sarà possibile vedere capi e accessori in tre dimensioni mantenendo intatto il contatto sulle misure dei capi e con un servizio di vendita assistita innovativo. «L’iniziativa - racconta Pedroni - sarà il modo migliore per dimostrare che il sogno di realizzare a Padernello un borgo artigiano si sta avverando e che si può attivare una vera e consapevole attività territoriale, coinvolgendo artigiani e giovani».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it