La nuova scuola rimette ordine alla viabilità

La maggior parte dei lavori per il nuovo polo scolastico è conclusa: la viabilità attorno alle scuole primarie di Chiari è dunque pronta a tornare alla normalità. La Giunta comunale ha approvato il riordino, ora si attende l’ordinanza della polizia locale per la nuova regolamentazione del traffico e della sosta.

Dalla fine del 2016, ricordiamo, era in vigore il senso unico nelle vie della Battaglia e Lancini: ora si tornerà al doppio senso, con la conseguente eliminazione dei parcheggi creati su queste strade. Con l’introduzione di queste novità sarà dato anche il via libera all’apertura del nuovo parcheggio interrato, costruito al di sotto della piazza e che avrà il suo ingresso nei pressi della rotonda tra le vie della Battaglia e Lancini. Questi posti auto, nei giorni di lezione, saranno riservati dalla mattina sino alle 16 a insegnanti e personale tecnico. Dal pomeriggio, invece, via libera al resto della cittadinanza, che potrà usufruire di questo spazio fino a mezzanotte, ora di chiusura.

Nella nuova piazza (creata sul lato est della nuova scuola, dove una volta vi era il parcheggio del PalaLancini) confluiranno ben cinque piste ciclabili: le due che scorrono a fianco della scuola, quelle delle vie Lancini e Pedersoli e il nuovo percorso che scorre proprio a fianco della vecchia scuola. Nel frattempo, a fianco della piazza (già percorribile a piedi e in bicicletta), è stata creata una speciale corsia che sarà denominata «kiss & ride»: i genitori che raggiungono la scuola in auto possono lasciare i figli in una zona sicura, senza intralciare la strada principale e la circolazione.

Per il completamento effettivo delle opere ora mancano solamente due tasselli: il padiglione della scienza e della tecnica, che sorgerà sul lato di viale Mellini, e il parcheggio dove oggi si trova l’ex scuola media Morcelli. La parentesi del nuovo polo delle primarie può dirsi praticamente conclusa, con l’Amministrazione comunale e gli uffici già al lavoro per un altro maxi intervento: il futuro polo delle secondarie, che nascerà in via Roccafranca, a fianco della scuola media Toscanini.

