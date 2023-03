Inquinamento da Pfas, il torrente Garza dal 2021 è osservato speciale

Torrente Garza osservato speciale. Dal 2021 il corso d’acqua superficiale di Ghedi è stato inserito nella rete di monitoraggio di Arpa Lombardia per il controllo costante dei livelli di Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche, e dei loro derivati, pericolosi oltre certe soglie per l’ambiente e per la salute umana. Essendo idrosolubili e praticamente presenti in gran parte degli oggetti di uso comune, col passare del tempo si sono diffusi dappertutto, sfruttando le falde e i corpi superficiali, fiumi e laghi.

