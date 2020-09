«In piazza con noi» riparte da Orzinuovi per fare memoria

Si era fermata durante il lockdown e ora riprende: torna questa domenica la trasmissione di Teletutto «In piazza con noi». E riparte da uno dei paesi più colpiti dal Covid-19, Orzinuovi.

La trasmissione da 6 anni racconta le eccellenze e le bellezze della nostra provincia, ma la sua 182esima puntata sarà diversa, perchè la pandemia ha cambiato il mondo.

Si continua il viaggio in sicurezza per tutti e nel pieno rispetto di quello che è stato. Il ritorno nelle piazze non sarà festante, ma in punta di piedi per rendere omaggio e fare memoria di chi non c'è più, per non dimenticare il dolore di chi ha lottato e ha vinto il Covid, ma anche per dire grazie a chi si è speso per salvare vite, a chi ha guardato all'altro raccogliendone il bisogno.

