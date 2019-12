«I funerali dell’assassino di Azzano siano pagati dal Marocco»

Da caso di cronaca nera a caso sociale e politico. C’è una coda che genera polemica nell’omicidio-suicidio di Azzano Mella, vicenda praticamente chiusa dal punto di vista giudiziario considerando la morte del reo.

La famiglia di Mara Facchetti aspetta il nullaosta della magistratura per portare l’ultimo saluto alla 46enne ammazzata con calci, pugni e bastonate dal compagno di origini marocchine Moustafa El Chani che non accettava la fine della relazione che tra alti, bassi e consumo di droga, andava avanti da un paio di anni. Lo straniero in Italia non ha parenti, nessuno ha chiesto informazioni sulla salma e quindi i funerali saranno a spese dello Stato.

«Se fossi il sindaco interessato rifiuterei la disponibilità del campo santo. Stiamo parlando di un immigrato irregolare» tuona Fabio Rolfi, assessore regionale della Lega...

