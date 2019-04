Frecce Tricolori in volo a Ghedi, prove tecniche di show

Mattinata con il naso all'insù per circa 1700 persone alle quali si sono eccezionalmente spalancati i cancelli dell'aeroporto di Ghedi, per un evento davvero speciale.

Come avviene annualmente, infatti, le Frecce Tricolori, la Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare, è stata impegnata in un addestramento proprio sulla base della Bassa bresciana. I top gun, che abitualmente sono schierati sull'aeroporto di Rivolto in Friuli, hanno infatti periodici addestramenti in volo in contesti differenti, al fine di provare le acrobazie senza i consueti riferimenti visivi a terra.

I padroni di casa, i Diavoli rossi del 6° Stormo, non hanno mancato l'occasione per offrire uno spettacolo davvero fuori ordinanza al pubblico giunto dal Bresciano e non solo, composto per lo più da scolaresche e associazioni solidali.

Un'opportunità che del resto è stata offerta più volte in passato e che costituisce anche una occasione per avvicinare la cittadinanza all'attività che ogni giorno svolge l'Aeronautica militare. A terra allestita una piccola mostra statica con la possibilità, specie per i più piccoli, di salire nella cabina del Tornado e ammirare da vicino gli aerei che sono del 6° Stormo e scoprire tanti dettagli degli aerei basati a Ghedi.

Ma l'emozione vera è arrivata attorno alle 11.30, con il decollo delle Frecce Tricolori. In perfetto assetto d'addestramento, si sono esibite con i soli fumi bianchi. Immancabili e spettacolari le acrobazie proposte, tra cui alcune delle figure più amate, come il Cuore o la Bomba, fino all'Alone finale sulle note del Nessun Dorma cantato da Pavarotti.

Tantissimi i bresciani che, scorte nel cielo della Bassa le Frecce Tricolori, hanno rapidamente raggiunto il perimetro dell'aeroporto per poter Ammirare le evoluzioni dei top gun del 313° gruppo addestramento acrobatico.

Un'acrobazia delle Frecce Tricolori in esercitazione a Ghedi

Un'anticipazione di quello che i bresciani potranno vedere prossimamente sempre nei cieli della nostra provincia. Si inizia con il sorvolo all'inaugurazione della Mille Miglia il prossimo 15 maggio, per proseguire con un ulteriore sorvolo a Lovere per il Memorial Stoppani, e infine il grande show che attende tutti il 6 ottobre a Desenzano.

