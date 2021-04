All'aeroporto di Ghedi l'esercitazione delle Frecce Tricolori

Nel segno di una tradizione che si ripete, anche in tempo di Covid. Come avviene annualmente, infatti, le Frecce Tricolori, la Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare, sono state impegnate in un addestramento sulla base della Bassa bresciana. I top gun, che abitualmente sono schierati sull'aeroporto di Rivolto in Friuli, hanno periodici addestramenti in volo in contesti differenti, al fine di provare le acrobazie senza i consueti riferimenti visivi a terra. Stamattina, dunque spettacolo nei cieli della Bassa.

Alle 11.30 i nove velivoli delle Frecce sono decollati dalla base militare per provare il programma ufficiale del 2021 che verrà portato in giro per l'italia a partire da maggio, consapevoli che ildegli appuntamenti potrebbe subire cancellazioni legate al periodo di pandemia. In perfetto assetto d'addestramento, si sono esibite con i soli fumi bianchi. Immancabili e spettacolari le acrobazie per una prova-spettacolo che è durata 33 minuti di volo.











Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it