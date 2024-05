Quanti sono gli alberi di Brescia, tra viali e parchi urbani

Dall’1 marzo 2023 al 30 aprile 2024 lungo le strade o nei parchi di Brescia sono state messe a dimora 1168 piante e altre 585 sono state abbattute per vecchiaia o perché a rischio. Sono quindi 583 gli alberi che complessivamente si sono aggiunti al patrimonio arboreo cittadino costituito ad oggi da 19.478 piante lungo i viali e le strade e da 42.333 piante nei parchi cittadini.

Tra gli interventi di maggiore rilievo ci sono la riqualificazione di piazzale Tebaldo Brusato, le piantumazioni in via S. Bartolomeo, via Gheda, via Roma, via Panoramica, Parco Tarello e il frutteto urbano a Sanpolino.

Diversi anche gli interventi di nuova forestazione urbana e periurbana, invece, con piante forestali più piccole (di 1-2 anni) rispetto a quelle della città. Sono state concluse le seguenti nuove realizzazioni:

Forestazione urbana e nuovi habitat: Giardino delle Api, Via Malga Bala, Viale Duca degli Abruzzi, Via Acerbi nell’ambito del Progetto Un filo naturale Strategia di transizione climatica. In questo caso sono state messa a dimora di 1190 piante forestali e piante da frutto, a cui si sono aggiunti 1166 arbusti su una superficie di circa 3 ettari;

Forestazione urbana a ricostituzione della rete ecologica e mitigazione: nelle aree di San Polo Parco e S. Bartolomeo (tra Parco Marcolini e Tangenziale Monte Lungo), sempre finanziate dal progetto Un filo naturale Strategia di transizione climatica: messa a dimora 8220 piante forestali, a cui sono stati aggiunti più 2740 arbusti su una superficie di circa 7 ettari;

Fascia di mitigazione lungo il Fiume Mella (Interventi compensativi MISE rogge Caffaro): 250 piante forestali e 50 arbusti;

Rimboschimento area pic-nic Monte Maddalena per ripristino danni nubifragi (Fondi Regione Lombardia): 200 piante forestali e 50 arbusti;

In totale, quindi, negli ultimi 14 mesi sono state messe a dimora 9860 piante forestali e 4006 arbusti, a cui si aggiungono 1168 piante nelle alberate stradali e nei parchi urbani.

Rispetto al precedente bilancio arboreo (2018- febbraio 2023), il salto in avanti relativo al numero di nuove piantumazioni è stato notevole: nel quinquennio il saldo finale fu positivo di 8.592 nuovi alberi (dati dalla differenza fra 10.328 piantumazioni e 1736 abbattimenti).

La specie più diffusa tra gli alberi è Tilia, seguono Ulmus, Fraxinus, Platanus, Celtis, Acer, Aesculus, Carpinus, Prunus, Quercus spp., Cedrus, Parrotia, Crataegus e altre specie minoritarie. La varietà di generi e specie è fondamentale sia per la biodiversità che per la resistenza ad avversità biotiche (come parassiti e malattie ecc.) e abiotiche (come la siccità). A questi si aggiungono oltre circa 100.000 alberi nei boschi comunali.

In totale, le aree verdi comunali si estendono per circa 6,6 milioni di metri quadrati, comprensive di aree cimiteriali, scolastiche e boschi comunali nei Parchi delle Colline e delle Cave.