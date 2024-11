Piantumati 11.500 alberi: rifiorisce il Bosco della Marsica

Oltre 22 ettari rimessi a nuovo e 11.500 alberi piantumati: la riserva naturale del «Bosco della Marsica» nel Parco Oglio Nord, tra Villachiara e Genivolta (Cremona), rifiorisce tra biodiversità e sostenibilità ambientale. Una zona dall’inestimabile valore naturalistico dove sono stati registrati fenomeni climatici di forte intensità e il proliferare di specie alloctone che hanno alterato l’ecosistema.

Il progetto per ripristinare l’intera zona, dal valore complessivo di circa 340mila euro, è sostenuto per il 70% da Regione Lombardia, attraverso il bando «Biodiversità e Clima» supportato anche da Fondazione Cariplo, e per il rimanente 30% da aziende e da cittadini attraverso le adozioni di alberi.

A fronte di questo progetto il parco ha ottenuto la certificazione Fsc (Forest Stewardship Council) che include la valutazione degli impatti sui servizi ecosistemici, rappresentando un traguardo significativo nella protezione della biodiversità e nella valorizzazione del patrimonio naturale del parco.

Le azioni

«Gli interventi si stanno concentrando su due aspetti principali - spiega la direttrice del Parco Oglio Nord Claudia Ploia -: il miglioramento degli ecosistemi esistenti e la gestione forestale nel suo insieme. Il miglioramento delle foreste esistenti prevede il diradamento selettivo a carico delle specie alloctone e la successiva sostituzione con esemplari giovani di piante forestali autoctone, favorendo la biodiversità e la resilienza dell’ecosistema.

Oltre a questi interventi, la biodiversità viene promossa anche attraverso azioni mirate, come la riqualificazione di aree umide a beneficio dell’avifauna acquatica, la creazione di rifugi per diverse specie come chirotteri, rettili e anfibi oltre al posizionamento di casette per insetti impollinatori; in aggiunta a questi interventi, è stato ampliato il bosco esistente attraverso un intenso intervento di piantumazione che ha garantito l’incremento della superficie boscata».

Leggi anche Futura Expo, Inalberiamoci e Patto per Brescia 2050

Basta un click

Una parte del bosco è rinata quindi grazie ai tanti click sul sito Wow Nature che hanno consentito di acquistare una pianta da mettere a dimora. «Sicuramente - prosegue la direttrice - questo è stato un progetto che ci ha permesso di recuperare un bosco ripariale in parte compromesso. L’iniziativa è stata possibile grazie a una stretta collaborazione tra pubblico e privato. L’adozione dell’albero è un buon strumento di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientali, che vorremmo utilizzare in futuro anche su altri progetti naturalistici all’interno dell’area protetta». Chiunque voglia adottare una pianta, oppure regalarla, potrà quindi farlo collegandosi al sito Wow Nature.

«È stata un’iniziativa di successo - continua Ploia - sono state tante le aziende che hanno aderito, una tra queste che ha creduto in modo particolare al nostro progetto è stata l’azienda AB Holding spa. Ma non solo società, anche privati hanno partecipato, tra questi una coppia residente a Orzinuovi ha deciso, per il proprio matrimonio, di regalare ai propri invitati, al posto della comune bomboniera, un albero».

«Questo traguardo rappresenta un’importante occasione per valorizzare le nostre foreste e i servizi che esse offrono alla comunità - questo l’intervento del presidente del Parco Oglio a Nord Luigi Ferrari -. Questo modello potrebbe essere replicato in altre zone del Parco Oglio Nord a elevata naturalità e siti della rete Natura 2000 per andare a riqualificare e potenziare gli ambienti naturali».