Maria Luisa Pastore torna a dirigere l’Arpa di Brescia, dopo essere stata ai vertici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale provinciale dal 2013 al 2018.

Pastore, geologa milanese, è infatti stata nominata direttore generale del dipartimento bresciano a seguito del piano di riorganizzazione voluto dal direttore generale Fabio Cambielli. Quest’ultimo riveste tale carica dal 2023 dopo essere stato per tre anni proprio a Brescia, a partire dal 2020. Dal 2018 al 2020 invece il ruolo fu di Gianpietro Cannerozzi.

La riorganizzazione dell’agenzia presieduta da Lucia Lo Palo prenderà il via il 3 giugno e prevede la nascita del dipartimento di Monza-Brianza, che si stacca da quello di Milano, e due dipartimenti regionali centrali, uno per l’Innovazione e l’altro per le Prestazioni Analitiche.

«In questo modo diamo vita – dichiarano i vertici dell’Agenzia, la presidente e il direttore generale –, a una struttura più snella e alle esigenze sempre più emergenti dai territori in materia ambientale a sostegno dello sviluppo economico. Oggi più che mai parlare di ambiente significa coinvolgere in maniera trasversale il benessere e la qualità della vita, le innovazioni tecnologiche, la crescita delle imprese, quindi le scelte politiche per la comunità».

Da lunedì prossimo a capo dei dipartimenti territoriali ci saranno quindi: a Milano Calogero Trizzino, a Monza-Brianza Simona Invernizzi, a Brescia Maria Luisa Pastore, a Bergamo Maria Teresa Cazzaniga, a Lecco-Sondrio Emma Porro, a Como-Varese Fabio Carella, a Cremona-Mantova Gian Paolo Oneda e a Lodi- Pavia Beatrice Melillo.