Meno pesci nel Garda: si studia il futuro di carpioni, trote, coregoni

Simone Bottura

Un’indagine lunga 30 mesi, con l’utilizzo anche del dna ambientale, analizzerà lo stato della fauna ittica del Benaco

2 ' di lettura

Un coregone

Sempre meno pesci nel lago: è allarme per il futuro della fauna ittica del Garda. Cementificazione delle sponde, pressione antropica, distruzione degli habitat e delle zone di riproduzione, presenza di specie aliene predatrici (come il siluro) o antagoniste dal punto di vista alimentare, inquinamento e cambiamento climatico stanno minacciando la biodiversità benacense. Com’è che il pesce siluro è diventato un problema per fiumi e laghi Rischio estinzione Non è una novità: le specie in declino so