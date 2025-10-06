Giornale di Brescia
Abbonati
AmbienteGarda

Il Garda è il primo lago d’Italia candidato a «soggetto giuridico»

Nuri Fatolahzadeh
Associazioni e studiosi propongono di superare la logica dello sfruttamento del bacino soffocato da resort e cemento
Loading video...
Il Garda si candida a "soggetto giuridico"

Gianni guarda il lago ogni mattina dal pontile di legno dietro casa. Lo chiama ancora «il nostro specchio», anche se non ci si specchia più. «Una volta si vedevano i ciottoli in fondo. Adesso...» e lascia in sospeso la frase, come fa chi ha perso qualcosa che sa di non poter più riavere. Anche il suo pontile, a breve, verrà smontato: l’area è stata ceduta a un privato. Al suo posto, una piattaforma panoramica con accesso riservato agli ospiti di un nuovo resort. Basta mozziconi e detersivi nei t

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario