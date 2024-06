Indice della vivibilità climatica, Brescia è 45esima in Italia

Brescia è 45esima nella classifica dell’indice di vivibilità climatica relativa al 2023 elaborato dal Corriere della Sera e dal Meteo.it, che esamina i dati relativi a 17 parametri meteorologici. Secondo l’indice, la provincia di Brescia perde 17 posizioni rispetto al 2022 (era 28esima), il che significa che la vivibilità climatica si è quindi ridotta.

Nel 2023 è stata Imperia la città in cui si è vissuto meglio, mentre la seconda piazza è occupata da Biella, seguita da Agrigento, Cuneo e Macerata.

Per ognuno dei 108 capoluoghi sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati. Tra gli aspetti esaminati ci sono per esempio i «giorni di gelo, cioè quelli in cui la temperatura minima scende sotto zero gradi» e gli eventi estremi, vale a dire «giorni con precipitazioni sopra i 40 millimetri e raffiche di vento maggiori di 40 chilometri all’ora», spiega Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it.

Più nel dettaglio, Brescia è settima in Italia per giorni di pioggia in cui è piovuto almeno un'ora con almeno 1 millimetro di acqua caduta, 25esima per piogge intense e 28esima per eventi estremi. Per giorni di siccità si colloca 47esima, 52esima per ondate di calore e 87esima per caldo estremo (numero giorni annui con temperatura massima superiore ai 35°C). E’ invece 30esima per giorni di gelo, cioè quelli in cui la temperatura minima scende sotto gli zero gradi, e 27esima per giorni freddi (qui trovate tutti i parametri).

Dal 2000, Brescia è stata nella top five della vivibilità climatica solo nel 2021.