Il prefetto: «Sarebbe sbagliato non rivedere il depuratore del Garda»

Polichetti: «La direttiva europea offre un indirizzo da seguire: non adeguarsi ora che si è ancora in tempo sarebbe un errore»

La normativa europea preveda l'autosufficienza energetica per gli impianti di depurazione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il progetto del depuratore del Garda, così com’è, non piace all’Europa. È in dirittura d’arrivo una direttiva che impone la riprogettazione degli impianti di depurazione perché siano autosufficienti dal punto di vista energetico, quindi dotati di impianti, magari fotovoltaici, in grado di provvedere al loro funzionamento. Il prefetto Andrea Polichetti - © www.giornaledibrescia.it «Anche se non è ancora in vigore – ci ha spiegato il prefetto Andrea Polichetti – la direttiva offre comunque un indi