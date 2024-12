Educazione alla sostenibilità, fondi per tre progetti bresciani

Ci sono tre progetti bresciani tra i 20 ritenuti meritevoli di finanziamento nell’ambito della quarta edizione di un bando regionale in materia di educazione ambientale e sostenibilità. Sono quello del Comune di Manerba intitolato «I giovani custodi del pianeta. Per fare un albero ci vuole un insieme», quello di Fondazione Cogeme su «Il valore dell’acqua nelle nostre mani» e quello della Cauto il cui titolo è «Sos Soluzioni orientate alla sostenibilità».

Promosso e finanziato da Palazzo Lombardia e realizzato in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, questo bando mira a «sostenere e incentivare, con funzione sussidiaria, proposte di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità sul territorio, riconoscendo nell’educazione allo sviluppo sostenibile uno strumento imprescindibile per affrontare le criticità ambientali e promuovere il conseguimento degli obiettivi Onu dell’Agenda 2030». A dichiararlo è stato Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima. L’edizione che si è appena conclusa ha premiato le proposte con partenariati ampi, con un buon numero di scuole aderenti e attività specifiche quali «citizen science», «outdoor education». È stato, inoltre, preso in considerazione il grado di accessibilità.

In totale sono state presentate 62 domande. Il bugdet iniziale era 50mila euro (5mila a progetto). C’è stato poi un ulteriore stanziamento di 40mila euro. Si è potuto quindi allargare il ventaglio delle proposte che otterranno un sostegno economico, assegnando 5mila euro ai primi 10 progetti e 4mila ai successivi 10, per un totale di 20 progetti finanziati. Ulteriori 14 proposte si sono distinte in graduatoria con un punteggio che ha permesso loro di ottenere il riconoscimento di «Progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia».

«Inserire l’educazione ambientale come priorità dell’azione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente – aggiunge Matteo Fumagalli, presidente della Fondazione – vuol dire riconoscere che il passo verso la sostenibilità richiede un cambiamento innanzitutto culturale. Attraverso questo bando premiamo i progetti che riconoscono il valore della natura e dell’ambiente e creano strumenti per riconoscere la realtà come elemento positivo, da tutelare e proteggere».