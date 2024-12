Discarica Vallosa, un «tagliando» per l’ordinanza

La sindaca di Passirano Raccagni scrive all’Arpa: «Indispensabile capire, in base alle analisi, se serve cambiare regole»

2 ' di lettura

I piezometri per tenere monitorata la discarica Vallosa - © www.giornaledibrescia.it

Il monitoraggio è costante e prosegue. Ma, proprio alla luce dell’esito delle indagini ambientali via via svolte, le regole in vigore sono ancora «attuali», oppure qualche disposizione va «aggiustata»? La zona sotto la lente di ingrandimento è quella della Vallosa e dei terreni agricoli attorno alla discarica, un’area compresa nel Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro e la cui contaminazione è sotto la stretta sorveglianza dell’Arpa. E a porsi il problema (o, meglio, a porlo direttamente a