Discarica Vallosa, Arpa conferma: Pcb nelle acque 10 volte sopra i limiti

Dalle analisi emerge come la discarica di Passirano abbia infestato la falda superficiale anche con nichel, boro, clorurati

I pozzi fuori dal perimetro della Vallosa

Nella falda profonda, analizzata a novembre, erano il doppio (e già la preoccupazione non era da poco). Ma ora che sono arrivati anche i «dati bussola» che misurano lo stato di salute delle acque superficiali, il livello d’attenzione sulla discarica Vallosa di Passirano ha fatto scattare la luce rossa, quella che fa salire il dossier in cima alla lista delle priorità da affrontare. Nella prima falda a differenza di quella profonda, infatti, i Pcb non «si fermano» al doppio rispetto al consentito