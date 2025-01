Cos’è il Piano del verde che disegnerà la Brescia del futuro

L’anteprima del dossier: sedici percorsi di trekking urbano e la ricomparsa di «torrenti segreti»

Gli alberi si specchiano nell'acqua del laghetto del parco Ducos Uno - Foto Pierre Putelli/Neg © www.giornaledibrescia.it

No: non si tratta «semplicemente di piantare qualche albero qua e là». E no: non si tratta neanche di «imbellettare» qualche angolo o di mettere i bastoni fra le ruote a chi deve spostarsi in auto per lavoro. Si tratta, invece, di cambiare, da un lato, il modo di fare le cose (le strade, i parcheggi, le alberature) e, dall’altro, il modo di vivere gli spazi esistenti e nuovi. Perché c’è una città (in parte nascosta) dentro la città, che scalcia per integrarsi e riannodarsi alla quotidianità dell