Area verde vicino alla Casa del Parco, la bonifica inizia a gennaio

Inizierà a gennaio la bonifica dell’area verde di 4.300 metri quadrati vicino all’edificio Casa del Parco in via Fusera, sul lago Gerolotto. Per l’intervento è prevista una spesa di 3 milioni di euro e 260 giorni di lavoro.

«Sono fondi che noi anticipiamo – ha detto l’assessora alla Transizione ecologica, all’ambiente e al verde del Comune di Brescia, Camilla Bianchi –, ma che utilizziamo in via sostitutiva perché ci rivarremo sui vecchi proprietari e sui responsabili della contaminazione. Per noi adesso era fondamentale bonificare e riconsegnare sana ai cittadini una zona della città».

La zona del lago Gerolotto

Al termine dell’attività di bonifica del terreno, contaminato da idrocarburi e rifiuti di diverso tipo, saranno effettuati interventi di inerbimento, illuminazione e creato un terrapieno di raccordo tra l’area bonificata e la Casa del Parco.