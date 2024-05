Alpi green, Wwf Bergamo-Brescia tra le nuove bandiere verdi di Legambiente

Si è svolta lo scorso sabato a Chiavenna la presentazione delle «Bandiere Verdi 2024», il riconoscimento che Legambiente assegna a comunità, cittadini, associazioni e amministrazioni dell'arco alpino capaci di puntare su sostenibilità e innovazione. Sono 23 in totale quelle assegnate quest'anno: un dato in crescita del 15,7% rispetto al 2023.

La Lombardia si posiziona seconda con quattro bandiere verdi in più rispetto alle 53 dello scorso anno, a pari merito con Veneto e Valle d'Aosta e subito dietro le cinque del Piemonte.

Premiata, tra le altre, la onlus Wwf Bergamo-Brescia, alla quale è stato riconosciuto il merito avviato azioni concrete di miglioramento della convivenza tra allevamento e grandi predatori.

In Lombardia si registra però anche una nuova bandiera nera, assegnata alla bergamasca Rsi Srl «per la recente riproposizione di un progetto di collegamento intervallivo per il turismo dello sci, vecchio di 25 anni, tramontato per problemi finanziari e ambientali».