Uniti dal ballo e dal litigio

«L’effetto aggregante della musica che ci portiamo dentro, insieme ad altri sensi a cui diamo sempre poco peso»

2 ' di lettura

La danza: un interesse comune da condividere - Foto/Pixabay

È un piccolo miracolo sociale quello che si è verificato nella Scuola Materna di Roncadelle, quando le maestre della sezione Viola hanno portato i bambini in giardino per farli muovere con la baby dance. Mentre nell’aria tuonavano le note di «Malavita», i ragazzi della scuola di fronte, contagiati dal ritmo, hanno cominciato a dimenarsi. Due giovani donne in tuta e un distinto signore che stavano passeggiando, presi da un’energia contagiosa, hanno incominciato a ballare. Questo dilettevole episo