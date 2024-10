Tutti gli uomini hanno due vite

Da sempre la gente si comporta come se dovesse vivere in eterno: nessuno pensa di essere simile ai personaggi della danza macabra dipinta nel 1485 sulla facciata dell’Oratorio dei Disciplini di Clusone

La danza macabra a Clusone

Non fa bene guardare i vecchi documentari. Non si dovrebbero neppure sfogliare riviste come «The National Geographic» o libri sulla geografia poiché le immagini aprono crepacci di malinconia su molte realtà che non esistono più. Si assottiglia il numero dei fortunati che hanno camminato sulla lingua di un ghiacciaio alpino o navigato su laghi dove le barche in secca sono un monumento funebre al cambiamento climatico. Il futuro simulato dall’Intelligenza artificiale, elaborato sugli effetti del r