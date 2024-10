Le passioni carburante della vita

Lorella ha superato delusioni e sofferenze dedicandosi ad attività che la fanno stare bene

La realizzazione attraverso le proprie passioni aiuta a riconoscere la parte migliore di se stessi - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Il marito di Lorella con i capelli grigi e il ventre teso come un tamburo non si piace. In piena crisi di mezza età ha provato a ringiovanire acquistando un’auto sportiva e, come cura contro i radicali liberi, ha trovato un nuovo modello di femmina d’oltralpe che potrebbe avere l’età di sua figlia. Per vivere felici bisogna sposarsi per allegria Il rammarico della moglie è così forte da farle credere che non toccherà più un uomo per il resto della vita. Quando le capita di trovare in casa un ind