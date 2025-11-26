«Mamma ho da fare chiamami domani»

Da tempo Angela ha smesso di coltivare amicizie e interessi. E solo oggi riconosce l’errore di aver privilegiato le necessità delle figlie

2 ' di lettura

Una madre insieme alla figlia - © www.giornaledibrescia.it

Ogni tanto, Angela si pente di essersi dedicata totalmente alle figlie. Le succede quando la tristezza la assale e, per scambiare quattro chiacchiere, telefona: in cambio riceve una risposta frettolosa, quasi spazientita. «Mamma, adesso ho da fare, chiamami domani». Puntuale, richiama il giorno dopo. Da tempo ha smesso di coltivare amicizie e interessi, ormai non saprebbe nemmeno a chi altro rivolgersi. Talvolta ha l’impressione di mendicare un po’ di compagnia, e allora rovista fra i pensieri p