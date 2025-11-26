Giornale di Brescia
Abbonati
Al femminileItalia e Estero

«Mamma ho da fare chiamami domani»

Augusta Amolini
Da tempo Angela ha smesso di coltivare amicizie e interessi. E solo oggi riconosce l’errore di aver privilegiato le necessità delle figlie
Una madre insieme alla figlia - © www.giornaledibrescia.it
Una madre insieme alla figlia - © www.giornaledibrescia.it

Ogni tanto, Angela si pente di essersi dedicata totalmente alle figlie. Le succede quando la tristezza la assale e, per scambiare quattro chiacchiere, telefona: in cambio riceve una risposta frettolosa, quasi spazientita. «Mamma, adesso ho da fare, chiamami domani». Puntuale, richiama il giorno dopo. Da tempo ha smesso di coltivare amicizie e interessi, ormai non saprebbe nemmeno a chi altro rivolgersi. Talvolta ha l’impressione di mendicare un po’ di compagnia, e allora rovista fra i pensieri p

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario