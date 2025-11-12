Giornale di Brescia
Abbonati
Al femminile

Benedette le donne modello Airbnb

Augusta Amolini
Quelle signore dai capelli grigi, raccolti in fretta, che vanno in palestra. Quelle modello il cui stile dell’arredamento è più concentrato sul comfort che sull’estetica
Una palestra
Una palestra

La canzone «Che tu sia benedetta» sembra scritta per donne che hanno imparato a tenersi stretta la vita, perché, quando ci sono cadute dentro, la vita le ha aspettate. Siano benedette le signore dai capelli grigi, raccolti in fretta, che vanno in palestra. Quelle modello Airbnb, il cui stile dell’arredamento è più concentrato sul comfort che sull’estetica. Siano benedette soprattutto le poco sportive, quelle con le articolazioni che scrocchiano quando fanno pilates o mentre cercano di distendere

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario