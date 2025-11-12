Benedette le donne modello Airbnb

Quelle signore dai capelli grigi, raccolti in fretta, che vanno in palestra. Quelle modello il cui stile dell’arredamento è più concentrato sul comfort che sull’estetica

Una palestra

La canzone «Che tu sia benedetta» sembra scritta per donne che hanno imparato a tenersi stretta la vita, perché, quando ci sono cadute dentro, la vita le ha aspettate. Siano benedette le signore dai capelli grigi, raccolti in fretta, che vanno in palestra. Quelle modello Airbnb, il cui stile dell’arredamento è più concentrato sul comfort che sull’estetica. Siano benedette soprattutto le poco sportive, quelle con le articolazioni che scrocchiano quando fanno pilates o mentre cercano di distendere