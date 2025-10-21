La 1B e la 2B della scuola di Marcheno in visita alla mostra del GdB

La classe 1B e la classe 2B della scuola media dell’Istituto comprensivo di Marcheno hanno visitato questa mattina la mostra dedicata agli ottant’anni del Giornale di Brescia, ospitata fino al 16 novembre 2025 negli spazi di Palazzo Negroboni in via Trieste 8 (piazza Duomo).

L’esposizione – intitolata «Il Giornale di Brescia nella storia, 1945-2025 - Sguardi su Brescia e sull’Italia» – racconta la storia del giornale, di Brescia, dell’Italia e del mondo attraverso pagine storiche, fotografie, video e approfondimenti multimediali.

Cosa si trova in mostra

La mostra curata da Roberto Chiarini ed Elena Pala parte dall’immediato dopoguerra, e più precisamente dal 27 aprile 1945, data del primissimo numero del Giornale di Brescia.

La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il viaggio per immagini, articoli e video si snoda poi fino alla Brescia del futuro: gli ottant’anni sono raccontati attraverso i volti delle persone semplici, dei protagonisti della vita politica, culturale e sportiva della città e della provincia, tramite le immagini d’epoca in bianco e nero e con quelle moderne a colori, attingendo agli articoli scritti sulle colonne del Giornale di Brescia dai giornalisti e dalle giornaliste che hanno contribuito alla massiccia storia del quotidiano. Ma la storia non è solo quella del quotidiano: tra le righe degli 80 anni del giornale si legge la storia di tutta la comunità dei suoi lettori.

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 16 novembre, dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica.