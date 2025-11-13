Ultimi giorni per visitare la mostra sugli 80 anni del GdB

Se non avessimo allargato lo sguardo sarebbe potuto sembrare un vezzo autocelebrativo. Così ovviamente non è stato. La mostra «Il Giornale di Brescia nella storia. 1945-2025. Sguardi su Brescia e sull’Italia» racchiude nel titolo le coordinate di un percorso espositivo che, partendo dalle vicende locali, allarga la prospettiva a un contesto nazionale, offrendo un punto di vista unico sulla storia del nostro Paese. Inaugurata il 30 settembre, chiuderà la prossima domenica.

Migliaia le persone che in questo mese e mezzo di apertura sono entrate a Palazzo Negroboni, sede di Intesa Sanpaolo per il sociale in piazza Paolo VI a Brescia, per tuffarsi in un viaggio lungo 80 anni. Per visitarla restano dunque ancora pochi giorni: sabato e domenica, giorni conclusivi, l’ingresso osserverà un orario speciale, dalle 10 alle 20 (dalle 10 alle 18 fino a venerdì). Sul nostro sito, nella sezione dedicata agli 80 anni del GdB è anche possibile prenotare visite guidate. L’ingresso è gratuito.

La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Brescia libera

Per strada ancora si sparava, ma quel titolo in prima pagina metteva nero su bianco che il peggio era alle spalle: «Brescia è libera». Il 27 aprile 1945 nasceva il Giornale di Brescia. Sono trascorsi ottant’anni, molti dei quali ricaduti in quello che Eric Hobsbawm chiamò il Secolo Breve: ci sono state più trasformazioni in questo periodo storico che negli otto secoli precedenti. Un mondo in cambiamento che il Giornale di Brescia ha raccontato passo dopo passo e ha vissuto anche sulla propria pelle: lo stesso quotidiano che un tempo si faceva con la linotype oggi si fa con il digitale. Sempre fedele allo spirito che lo accompagna fin dalla sua prima copia: essere una voce dei bresciani, per i bresciani, con i bresciani.

L'inaugurazione della mostra «Il Giornale di Brescia nella storia. 1945-2025. Sguardi su Brescia e sull'Italia» - Foto NewReporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«Non si tratta solo di trasmettere notizie, ma di contribuire alla costruzione di una cittadinanza informata, partecipe e consapevole», ha sottolineato Pierpaolo Camadini, presidente dell’Editoriale Bresciana. Fondamentale per realizzare la mostra è stato il nostro sterminato archivio fotografico conservato in via Solferino, scrigno prezioso della memoria bresciana degli ultimi 80 anni, da cui Gabriele Colleoni, già vicedirettore del nostro quotidiano, ha selezionato le immagini più significative.

«Quasi mi commuovo - ci ha raccontato un vecchio abbonato -: il Giornale di Brescia mi ha accompagnato da quando ho memoria e questa piccola mostra per me è un regalo speciale». La mostra fa parte appunto del programma di iniziative per l’80esimo compleanno del quotidiano, è stata curata dallo storico Roberto Chiarini e dalla professoressa Elena Pala, l’allestimento grafico è di Ilario Furloni.

«Sguardi su Brescia e sull'Italia»: l'allestimento che racconta 80 anni di GdB - Foto NewReporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Nel suggestivo spazio, fra le altissime colonne, una scrivania conservata dagli anni Cinquanta e copie dei tavoli tipografici che arredavano gli spazi originari di redazione, i visitatori si sono divertiti a ritrovarsi e ritrovare i loro ricordi di una città che c’era e in larga parte non c’è più. Volti, edifici, negozi, palazzi, sindaci, preti, compagnie teatrali e mezzi di trasporto che si sono evoluti durante i decenni che vanno dal secondo dopoguerra ad oggi.

Tutto questo è visibile ancora per qualche giorno, nel fine settimana si potrà approfittare dell’orario prolungato.